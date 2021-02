SSD Samsung da 1 terabyte ed Apple Watch 6 in offerta al minimo storico su Amazon

Mentre continuano i Lovely Days di Unieuro, che permettono di portare a casa a prezzo ridotto tantissimi smartphone e TV, quest'oggi su Amazon troviamo ai minimi storici un SSD Samsung esterno da 1 terabyte, ed Apple Watch Series 6.

Sconti Amazon del 9 Febbraio 2021

Samsung Memorie T7 MU-PC1T0T SSD Esterno Portatile da 1 TB, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Tipo-C, Grigio Titanio: 165,01 Euro (239,99 Euro)

Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in alluminio PRODUCT(RED) con Cinturino Sport PRODUCT(RED): 449 Euro (569 Euro)

Su entrambi i dispositivi viene garantita la consegna a stretto giro di orologio, con tutti i benefici previsti dal Prime. Apple Watch Series 6 può anche essere pagato in cinque rate con tasso zero e zero spese.

Amazon consente anche di aggiungere accessori extra come l'estensione di garanzia AppleCare+, e la possibilità di effettuare il reso secondo i tempi classici previsti dalla compagnia di Jeff Bezos.

Come avvenuto anche in passato, non abbiamo alcuna informazione in merito alla presunta data di scadenza delle offerte, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse nei confronti di uno dei prodotti in lista. Si tratta di un'ottima occasione per portare a casa ai minimi storici i due prodotti.