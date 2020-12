SSD Samsung da 1 terabyte in super sconto su Amazon per il weekend

In occasione del weekend, Amazon propone uno sconto molto interessante su un SSD Samsung da 1 terabyte, che raggiunge il prezzo più basso di sempre, con riduzione extra applicata direttamente nel carrello.

L'SSD è il 970 EVO, e dispone dell'interfaccia Sata 6Gb/s con compatibilità con SATA 3Gb/s e SATA 1,5GB/s, ma garantisce anche una velocità di scrittura di 550 Mb/s e lettura sequenziale di 520 Mb/s:

Samsung Memorie MZ-V7E1T0 970 EVO SSD Interno da 1 TB, Pcle NVMe M.2: 122,55 Euro, rispetto ai 139,60 Euro precedenti ed i 181 Euro di lancio.

Nella scheda prodotto viene indicato come prezzo 129 Euro, rispetto ai 139,60 Euro precedenti. Tuttavia, nel momento in cui viene inserito nel carrello il sistema automatico di Amazon provvederà a stornare i 6,45 Euro residui e porterà il totale a 122,55 Euro.

La consegna senza costi aggiuntivi è prevista tra il 15 ed il 17 Dicembre per i clienti Prime, in quanto la disponibilità è indicata per il 12 Dicembre 2020. E' anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva di 1 o 2 anni al prezzo di 7,99 o 10,29 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata nella scheda prodotto.

L'SSD ha un fattore di forma di 2,5 pollici ed è anche dotato del software Samsung Magician che consente sempre di monitorare lo stato di salute del disco e di tenerlo aggiornato.