SSD Samsung da 2 terabyte in offerta su Amazon al minimo storico

E’ sempre più in clima Black Friday Amazon. Dopo le promozioni su Fire TV 4K e Lite, infatti, il colosso di Seattle torna alla carica con un’offerta molto interessante su un SSD interno targato Samsung, che raggiunge il suo minimo storico.

L’SSD MZ-77QT0BW 870 QVO da 2 terabyte infatti è disponibile a 157,95 Euro, il 23% in meno rispetto ai 204,90 Euro di listino, per un risparmio di 46,95 Euro.

A livello tecnico, garantisce una velocità di letture sequenziale fino a 560 Mb/s e di scrittura sequenziale fino a 530 MB/s. E’ inoltre basato sull’interfaccia SATA 6 Gb/s compatibile con SATA 3 Gb/s e SATA 1.5 Gb/s, con un fattore di forma di 2,5 pollici.

L’elevata richiesta ha fatto aumentare le date stimate di consegna, che ora è prevista tra il 9 ed il 10 Novembre, con disponibilità garantita solo dal 5/11. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, che garantisce tutti i vantaggi previsti dal Prime: è anche possibile implementare la protezione aggiuntiva per uno o due anni al prezzo di 11,79 e 17,89 Euro.

Allo stato attuale non è chiaro fino a quando sarà disponibile la promozione, per questo motivo vi invitiamo ad effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse. Fateci sapere cosa ne pensate.