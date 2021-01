SSD Samsung da 500 Gb e 1 terabyte in sconto al minimo storico su Amazon

Dopo aver riportato gli sconti del nuovo volantino di Mediaworld, ci sostiamo su Amazon dove troviamo a prezzo ridotto due SSD Samsung, che raggiungono il minimo storico da quando sono disponibili sulla piattaforma di Jeff Bezos.

Sconti SSD Samsung del 7 Gennaio 2021

Samsung Memorie MZ-V7P1T0 970 PRO SSD Interno da 1TB, Pcle NVMe M.2: 270,89 Euro (319 Euro)

Samsung Memorie T5 da 500 GB, USB 3.1 Gen 2, SSD Esterno Portatile, Blu (MU-PA500B): 69,99 Euro (85,99 Euro)

L'SSD 970 PRO SSD offre una lettura sequenziale fino a 3500 Mb/s, mentre il T5 da 500 gigabyte, un SSD esterno, garantisce una velocità di trasferimento fino a 5400 Mb/s. Dati alla mano, si tratta dei prezzi più bassi mai raggiunti sull'e-commerce, e rappresentano senza dubbio un'occasione interessante.

I due SSD beneficiano della consegna senza costi aggiuntivi entro sabato 9 Gennaio 2021, per coloro che effettuano l'ordine in giornata, e permettono anche di aggiungere accessori extra come la garanzia estesa.

La vendita e spedizione è gestita interamente da Amazon, con tutti i relativi vantaggi del Prime, tra cui la possibilità di effettuare il reso secondo i tempi previsti.

Non abbiamo, come sempre, alcuna informazione sulla data di scadenza delle offerte, e per questo motivo consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.