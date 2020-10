SSD Samsung 860 EVO da 250 GB in offerta su Amazon oggi 6 Ottobre

Interessante sconto proposto quest’oggi da Amazon su un SSD Samsung della linea 860 EVO, con 250 gigabyte di memoria interna. Il colosso di Seattle permette di risparmiare il 9% rispetto al prezzo di listino, un importo non certo elevato ma che comunque merita menzione.

L’SSD Samsung 860 EVO da 250 gigabyte è disponibile a 38,99 Euro, appunto i 9% in meno dai 42,99 Euro di listino. Amazon garantisce la consegna senza costi aggiuntivi entro giovedì 8 Ottobre 2020, e permette anche di implementare la protezione aggiuntiva per due anni al prezzo di 4,09 Euro.

A livello tecnico, l’SSD offre una velocità di scrittura sequenziale fino a 550 Mb/s e di scrittura sequenziale fino a 520 MB/s. E’ inoltre basato sull’interfaccia SATA 6 Gb/s e retrocompatibile con SATA 3 Gb/s e SATA 1.5 GB/s, con fattore di forma di 2,5 pollici. Si tratta di una soluzione ottima sia per computer portatili che fissi.

Non sono disponibili informazioni sulla data di scadenza dell’offerta, ma come sempre consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse nei confronti del prodotto.

Amazon, nel frattempo, ha già annunciato le prime promozioni del Prime Day 2020: è possibile godere di tre mesi di Kindle Unlimited a 9,99 Euro. Fateci sapere cosa ne pensate.