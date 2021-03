SSD Samsung, AirPods Pro e Surface Laptop Go tra gli sconti Amazon della domenica

Anche nel fine settimana, non si fermano le offerte di Amazon sui prodotti d'elettronica ed informatica. In giornata odierna il colosso di Seattle consente di portare a casa a prezzo ridotto tantissimi dispositivi, tra cui troviamo il Surface Laptop Go di Microsoft, ma anche le AirPods Pro ed un SSD a marchio Samsung.

Sconti Amazon della domenica

Microsoft Surface Laptop Go 12.45" i5 128 GB, 8 GB, Grigio (Platino): 736,99 Euro

12.45" i5 128 GB, 8 GB, Grigio (Platino): 736,99 Euro Apple AirPods Pro : 219 Euro

: 219 Euro Samsung - SSD 250GB Serie 860 EVO m. 2 interfaccia Sata III 6 gb/s stand alone: 44,99 Euro

Ovviamente, la consegna viene garantita a stretto giro di orologio, con tutti i vantaggi previsti dal Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche.

Amazon, come di consueto, non ha diffuso alcuna informazione in merito alla data di scadenza delle promozioni, e come sempre vi invitiamo ad effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse nei confronti di una delle offerte in questione.

Stanno continuando, parallelamente, le Offerte di Primavera su Amazon che saranno attive fino al prossimo 31 Marzo 2021 e come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine includono anche delle offerte molto interessanti sugli Echo, i Fire TV Stick ed anche su tanti prodotti Amazon.