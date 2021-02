SSD Samsung, Apple Watch 6 e Poco X3 in sconto oggi su Amazon

Dopo aver parlato degli Sconti solo per oggi di Mediaworld, ci spostiamo su Amazon Italia dove in giornata odierna troviamo degli sconti molto interessanti su alcuni prodotti d'informatica degni di nota: si tratta di un SSD, Apple Watch 6 ed uno smartphone Xiaomi.

Sconti Amazon del 23 Febbraio 2021

Samsung Memorie MZ-N6E1T0 860 EVO SSD Interno da 1 TB, SATA, M.2: 85,98 Euro (115 Euro)

Apple Watch Series 6 (GPS, 40 mm) Cassa in alluminio azzurro con Cinturino Sport deep navy: 399,99 Euro (439 Euro)

Xiaomi Poco X3 NFC - Smartphone 128GB, 6GB RAM, Dual Sim, Cobalt Blue: 189 Euro (209,66 Euro)

Per tutti i prodotti in questione la consegna viene garantita a stretto giro di orologio, con tutti i vantaggi previsti dal Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo i tempi classici della compagnia di Seattle. Particolarmente interessante è la promozione su Apple Watch Series 6, che si avvicina al minimo storico.

Attraverso le schede prodotto è possibile anche aggiungere altri accessori, come la garanzia AppleCare+, semplicemente spuntando l'opzione dedicata. Come sempre, Amazon non ha diffuso alcuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse nei confronti di uno dei prodotti in lista.

Amazon ovviamente propone anche la garanzia addizionale per il tempo previsto dalle condizioni di vendita.