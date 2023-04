SSD Samsung e Crucial in offerta su Amazon: sconti fino al 40%

In aggiunta al nuovo volantino Unieuro di Aprile, arrivano anche gli sconti Amazon. Il colosso di Seattle propone una serie di offerte molto interessanti su SSD Samsung e Crucial, su cui è possibile risparmiare un'ottima somma.

Di seguito i dettagli:

SAMSUNG SSD 870 EVO , 500 GB, Form Factor 2.5”, Intelligent Turbo Write, Magician 6 Software, Black: 49,57 Euro (82,99 Euro)

, 500 GB, Form Factor 2.5”, Intelligent Turbo Write, Magician 6 Software, Black: 49,57 Euro (82,99 Euro) Crucial BX500 1TB 3D NAND SATA da 2,5 pollici SSD interno - Fino a 540MB/s - CT1000BX500SSD1: 59,90 Euro (83,99 Euro)

3D NAND SATA da 2,5 pollici SSD interno - Fino a 540MB/s - CT1000BX500SSD1: 59,90 Euro (83,99 Euro) Crucial P3 Plus 500GB M.2 PCIe Gen4 NVMe SSD interno - Fino a 5000MB/s - CT500P3PSSD8: 44,90 Euro (73,99 Euro)

PCIe Gen4 NVMe SSD interno - Fino a 5000MB/s - CT500P3PSSD8: 44,90 Euro (73,99 Euro) Lexar Micro SD 256 GB, Scheda Micro SD fino a 100 MB/sec(R), Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, A1, U3, C10, V30, Micro SD Card: 24,69 Euro (31,99 Euro)

La consegna è garantita a stretto giro di orologio, mentre Amazon nella scheda prodotto non ha incluso alcuna indicazione sulla data di scadenza delle promozioni, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio.

Trattandosi di importi bassi, inoltre, non è nemmeno possibile effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero. In tutti i casi comunque il risparmio è molto interessante ed arriva fino a toccare anche il 40%, come nel caso dell'SSD Samsung 870 EVO.