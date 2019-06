SSD Samsung, Huawei Watch GT e router Fritz!Box in offerta su Amazon

Domenica di scontI su Amazon. Quest'oggi il gigante di Seattle propone una vasta gamma di promozioni su prodotti d'elettronica ed informatica. Tra le offerte troviamo un SSD Samsung, lo smartwatch Watch GT di Huawei ed un router FRITZ!Box.

Partendo proprio dal router FRITZ!Box, si tratta del modello 7530, dotato di 4 porte Gigabit Ethernet, supporto wireless AC fino ad 866 Mbit/s e che include anche una porta USB veloce per le memorie e la stampante. Amazon lo propone al prezzo scontato di 98,35 Euro, il 34% in meno rispetto ai 149,99 Euro di listino, per un risparmio netto di 51,64 Euro.

Tra le offerte troviamo anche un SSD interno della linea 860 EVO di Samsung, da 500 gigabyte con tecnologia V-NAND e fattore di forma da 2,5 pollici. La memoria garantisce una velocità di lettura sequenziale di 550 Mb/sec e di scrittura sequenziale fino a 520 MB/sec, e può essere acquistato a soli 69,66 Euro, il 66% in meno rispetto ai 202,86 Euro di listino.

Infine, Amazon propone a prezzo scontato anche Huawei Watch GT, uno smartwatch con display touch da 1,2 pollici AMOLED che garantisce 10 ore di tracking sportivo continuo e monitoraggio del battito cardiaco, oltre che delle attività con il GPS, e resistenza all'acqua fino a 50M. Il prezzo proposto da Amazon è di 163,11 Euro.