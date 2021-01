SSD Samsung e Kingston da 1 terabyte in offerta oggi su Amazon

Torniamo da Amazon che, in giornata odierna, permette di portare a casa a prezzo ridotto due SSD a marchio Samsung e Kingston, con storage da 1 terabyte e 480 gigabyte, che raggiungono i prezzi più bassi di sempre. Vediamo di cosa si tratta.

Sconti SSD Amazon - 22 Gennaio 2021

Samsung Memorie MZ-V7E1T0 970 EVO SSD Interno da 1 TB, Pcle NVMe M.2: 123,99 Euro (153,50 Euro)

Kingston A400 SSD SA400S37/480G Unità a Stato Solido Interne 2.5" SATA, 480 GB: 48,95 Euro

In entrambi i casi si stratta del prezzo più basso raggiunto dai due SSD sulla piattaforma online di Jeff Bezos. Attenzione però: sull'SSD Samsung sono semplicemente aperte le prenotazioni, e la consegna è prevista, senza costi aggiuntivi, entro Lunedì 1 Febbraio 2021, con la disponibilità garantita dal 28 Gennaio 2021. Effettuando l'ordine ora, però, Amazon garantisce il prezzo minimo sui preordini.

Non abbiamo alcuna informazione in merito alla scadenza delle promozioni, ma come sempre in questi casi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

A partire dalla giornata di oggi è anche attivo il nuovo volantino di Euronics in alcuni punti vendita del Gruppo Tufano, ma sono anche partiti i Mega Sconti di Mediaworld che propongono un'ampia gamma di promozioni su TV, smartphone e PC fino al prossimo 31 Gennaio 2021.