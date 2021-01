SSD Samsung e Xiaomi Poco X3 NFC in offerta su Amazon oggi

Anche in giornata odierna, si rinnovano le promozioni sul sito web di Amazon. Il colosso di Seattle permette di portare a casa a prezzo ridotto un SSD interno targato Samsung ed uno smartphone targato Xiaomi.

Sconti Amazon del 14 Gennaio 2021

Samsung Memorie MZ-V7P512 970 PRO SSD Interno da 512 GB, PCIe NVMe M.2: 113,89 euro (169,99 Euro);

Xiaomi POCO X3 NFC, Smartphone 6+128GB, display 6,67” FHD+, Snapdragon 732G, 64MP AI Quad-Camera, batteria 5160mAh, Grigio (Shadow Gray) (Versione ufficiale): 239,90 Euro (269 Euro)

L'SSD garantisce una velocità di lettura sequenziale fino a 3500 MB/s ed è dotato dell'interfaccia NVMe. Amazon in questo caso garantisce la consegna senza costi aggiuntivi entro sabato 16 Gennaio 2021, per coloro che effettuano l'ordine nel corso delle prossime ore. E' anche possibile aggiungere la garanzia aggiuntiva di 2 o 1 anno al prezzo di 10,29 o 7,99 Euro. Il prodotto ovviamente benefica di tutti i vantaggi Prime, ma non è chiaro fino a quando sarà disponibile a prezzo ridotto.

Per quanto concerne POCO X3 NFC, invece, la promozione è disponibile sulla colorazione Shadow Gray e Blu, e sarà disponibile per i prossimi 7 giorni. Anche qui, la consegna senza costi aggiuntivi è garantita a stretto giro di orologio, entro lunedì 18 Gennaio 2021.