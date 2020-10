SSD SanDisk da 1 terabyte portatile in super sconto su Amazon

Super sconto su Amazon per l’SSD SanDisk da 1 terabyte portatile. Il modello in questione raggiunge il prezzo più basso di sempre e nonostante i tempi di spedizione non immediati rappresenta un’ottima occasione.

Come mostriamo nello screenshot in calce, l’SSD è disponibile a 237,84 Euro, dati alla mano (forniti da Keepa), il più conveniente da quando è disponibile sulla piattaforma di Jeff Bezos. Proprio questo aspetto ha evidentemente provocato un’elevata domanda, ed infatti la spedizione (che come la vendita viene effettuata da un negozio terzo) è prevista in 3-4 giorni.

A livello tecnico si parla di un SSD da un terabyte USB-C, in grado di garantire una velocità di lettura fino a 1050 Mb/s e scrittura fino a 1000 Mb/s. E’ inoltre anche resistente ed impermeabile, avendo ottenuta la certificazione IP55. SanDisk nella scheda tecnica parla di una resistenza alle cadute da massimo due metri, ma si sofferma anche sul pratico moschettone che permette di agganciarlo al passante o allo zaino, per ottenere maggiore sicurezza. Ovviamente pur essendo non venduto direttamente da Amazon, il prodotto beneficia di tutte le garanzie del colosso di Seattle sulle spedizioni e sui pagamenti, motivo per cui se interessati consigliamo l’acquisto.

Questa offerta si aggiunge allo sconto sull’iPad Pro da 11 pollici di cui abbiamo parlato poco prima.