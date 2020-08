SSD Sandisk Extreme da 500 gigabyte in offerta su Amazon

Torna nuovamente in offerta su Amazon l'SSD portatile targato SanDisk, della linea Extreme. Il colosso di Seattle propone uno sconto molto interessante, che consente di risparmiare un'ottima somma di denaro rispetto al prezzo di listino.

L'SSD, nella versione con 500 gigabyte di memoria interna, può essere acquistato a 92,49 Euro: per fare un raffronto solo qualche giorno fa costava 107 Euro, quindi la riduzione è davvero molto interessante.

Siamo di fronte ad un SSD resistente alla polvere, che garantisce una velocità di trasferimento fino a 550 Mb/s, ma anche la resistenza agli urti ed all'acqua grazie alla certificazione IP-55. Un aspetto interessante della scheda tecnica è rappresentato dalle dimensioni dell'SSD, che sono ridotte e lo rendono tascabile e facile da trasportare.

Amazon garantisce la consegna senza costi aggiuntivi entro domani, se si effettua l'ordine entro le prossime 4 ore. Nella scheda viene anche sottolineato che "l'articolo arriva in un imballaggio che rivela il contenuto. Per nasconderlo, scegli Spedizione in imballaggio Amazon all’acquisto". Non sono state diffuse informazioni in merito alla data di scadenza dell'offerta, ma come sempre vi invitiamo ad effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse. E' anche possibile scegliere un punto di ritiro come luogo di consegna dell'SSD. Fateci sapere cosa ne pensate.