SSD SanDisk Extreme da 500 gigabyte in sconto su Amazon

Interessante sconto proposto da Amazon su un SSD Sandisk Extreme, che può essere acquistato ad un prezzo davvero molto conveniente rispetto a quello di listino imposto dal produttore.

Si tratta dell’SSD portatile SanDisk Extreme da 500 gigabyte, che è disponibile a 90,99 Euro, non si tratta del più basso di sempre ma comunque inferiore se si confronta a quello medio proposto solitamente dal colosso di Jeff Bezos.

L’SSD offre una velocità di trasferimento fino a 550 Mb/s, che consente di trasferire in maniera rapida i file, tra cui foto e video. A livello estetico, è resistente alla polvere ed agli urti grazie alla certificazione IP-55, che lo rende resistente a cadute da 2 metri d’altezza.

Come leggiamo nella scheda tecnica, è progettato per l’utilizzo per Windows e Mac, in quanto dotato di connettore USB 3.1.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma il prodotto beneficia di tutti i vantaggi previsti dal Prime, inclusa la spedizione e consegna veloce nel giro di pochi giorni. Dal momento che non sappiamo quando scadrà, però, consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

Fateci sapere cosa ne pensate attraverso la sezione commenti.



