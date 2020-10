SSD SanDisk Ultra da 250 gigabyte torna in sconto su Amazon Italia

Torna in sconto, vicino al suo minimo storico, l’SSD SanDisk Ultra da 250 gigabyte, che su Amazon è disponibile ad un prezzo molto conveniente, vicino al suo minimo storico.

L’SSD, nello specifico, può essere acquistato a 40,49 Euro, rispetto ai 47,89 Euro di listino. Nella scheda viene indicato come prezzo 41,89 Euro, ma aggiungendolo nel carrello il sistema di Amazon provvederà a stornare gli 1,40 Euro rimanenti.

Amazon propone la consegna gratuita senza costi aggiuntivi entro lunedì 26 Ottobre per coloro che ordineranno nelle prossime 10 ore.

A livello tecnico, l’SSD offre una velocità di scrittura sequenziale di 530 megabyte al secondo e di letture di 550 Megabyte al secondo. E’ inoltre basato sulla tecnologia nCache 2.0, mentre come fattore di forma è da 2,5 pollici con interfaccia hardware SATA 6.0 Gb/s.

Ricordiamo che dalla giornata odierna sono disponibili in offerta anche tutti gli iPhone 11, che nel girono in cui arriva sul mercato il nuovo iPhone 12 scendono di prezzo.



Cosa ne pensate di questa promozione? E' sicuramente molto interessante, ma come sempre Amazon non ha diffuso alcuna informazione sulla data di scadenza, motivo per cui come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse. Fateci sapere le vostre opinioni attraverso la sezione commenti.