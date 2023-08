Altro che SSD, il tasso di rottura degli Hard Disk meccanici è in aumento

La domanda di hard disk meccanici è in calo ormai da anni, costretti con le spalle al muro da unità a stato solido sempre più veloci, spaziose, affidabili ed economiche. Anche nel 2023 la tendenza sembra a senso unico ma a preoccupare maggiormente sono i tassi di rottura.

Secondo l'ultimo rapporto di Backblaze sull'affidabilità degli Hard Disk meccanici, aggiornato al Q2 2023, si sta osservando un aumento nelle segnalazioni soprattutto sulle unità ad elevata capienza.

In particolare, gli HDD da 8 e 10 TB non starebbero "invecchiando bene" come ci si aspettava, ma si tratta in realtà di una tendenza che vale per tutto il mercato, dal momento che la domanda è in calo e le unità operative non stanno ricevendo un opportuno turnover. Questo significa che sempre più unità si fanno più vecchie senza ricambio e per lo studio di Backblaze il più vecchio è un disco Seagate da 4 TB con la bellezza di quasi 9 anni di servizio.

Proprio le unità da 6 e 4 TB, al contrario, sarebbero in aumento progressivo ma sostanzialmente lineare, senza grossi picchi da segnalare.

Ovviamente, i picchi di malfunzionamento per le unità da 8 e 10 TB sono dovute non solo a questo ma anche alla quantità, alla qualità e alle temperature delle unità prese in considerazione. Inoltre, considerando il settore cloud e data center, la compagnia cerca di "normalizzare" la situazione nonostante il tasso sia evidentemente in aumento, dal 1.54% del Q1 2023 al 2.28% del Q2 2023, spiegando che i malfunzionamenti fanno parte del gioco soprattutto in questo settore, in cui l'utilizzo di drive meccanici è ancora massiccio.



Nel frattempo, ricordiamo anche la promessa di Seagate di arrivare a 30 TB con i suoi HDD meccanici.