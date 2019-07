SSD WD da 250GB e microSD SanDisk in offerta su Amazon

Terminato il Prime Day, si è rallentato il flusso di offerte su Amazon. Nonostante ciò però non mancano le promozioni interessanti, e nella giornata di oggi la società di Jeff Bezos propone due interessanti sconti dedicati a coloro che sono alla ricerca di memorie per PC e dispositivi mobili.

La scheda di memoria microSDXC da 512 gigabyte, targata SanDisk Extreme, può essere acquistata al prezzo speciale di 159,99 Euro, l'11% in meno rispetto ai precedenti 179,99 Euro. Nella confezione è anche presente il lettore USB, ma ciò che è più interessante è rappresentato dalla memoria stessa, che è etichettata come l'ideale per smartphone e tablet Android, ma anche per le action camera ed i droni, in quanto in grado di fornire una velocità di lettura fino a 160 MB/sec e di scrittura fino a 90 Mb/sec.

L'SSD in offerta invece è targato WD_ Black. Si tratta di un SSD interno per gaming ad elevate prestazioni da 250 gigabyte, che è disponibile al prezzo di 63,99 Euro. Si tratta di un SSD in grado di fornire una velocità di trasferimento fino a 3.100 Mb/sec per tempi di caricamento più rapidi, soprattutto in ambito software e da gaming.

Non sono disponibili molte informazioni sulla durata delle offerte.