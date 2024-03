SSD WD da 2TB compatibile con Xbox Series X e PS5 a MENO DI 200 EURO su Amazon

Tra le numerose offerte di primavera che scadranno alle 23:59 di oggi, 25 Marzo 2024, c’è anche un SSD esterno Western Digital da 2 terabyte, che è anche compatibile con Xbox Series X|S e PlayStation 5, e su cui è possibile godere di una riduzione significativa.

L’SSD Western Digital_Black D30 da 2 terabyte game drive è disponibile a 177,99 Euro, in calo del 15% rispetto ai 209,27 Euro. Si tratta di un SSD compatibile con Xbox Series X e Series X, e con PlayStation 5, che può essere utilizzato per installare i giochi della generazione precedente oppure per archiviare i giochi di ultima generazione.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è prevista per domani per coloro che effettuano l’ordine entro 3 ore e 43 minuti. Si tratta però di un’offerta di primavera, che scadrà alle 23:59 di oggi, 25 Marzo 2024, ma anche legata alla disponibilità effettiva delle unità: nel momento in cui stiamo scrivendo è indicato come richiesto lo 0%.

Amazon dà anche la possibilità di effettuare il pagamento rateale in cinque mensilità da 35,60 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

A livello tecnico, si tratta di un SSD progettato per le console che offre una velocità di lettura fino a 900 Mb/s, che può essere collegato con il cavo in dotazione alle console.