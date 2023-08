Stabilimento Intel in Italia, Zaia smentisce lo stop: 'trattative in corso'

Della presunta apertura di uno stabilimento Intel in Italia si parla ormai da tempo, e sebbene per molti l’accordo sia ormai prossimo, ancora non è stato ufficializzato al punto che nelle scorse ore era stata avanzata l’ipotesi di uno stop. A fare chiarezza ci ha pensato il presidente del Veneto, Luca Zaia.

Il Governatore della Regione, nel corso di un incontro organizzato al termine della giunta regionale, ha allontanato le indiscrezioni ed affermato che “dagli ultimi contatti che ho avuto con Intel non ci sono interruzioni nelle trattative. Non ci sono altri aggiornamenti, ma il dialogo con la società è confermato”.

Zaia ha sottolineato che “la trattative per noi resta aperta”, ma ha anche sottolineato che “per l’area in questione ci siamo mossi su altri fronti”.

“Su Vigasio abbiamo talmente la situazione in mano, che ci possiamo candidare anche per altri contest internazionali. L’obiettivo, però, è Intel” ha chiuso Zaia, smentendo le voci arrivate nelle scorse settimane secondo cui l’area avrebbe perso l’investimento della multinazionale. In campo c’è anche il Governo Italiano, che sarebbe disposto ad offrire ad Intel cifre molto competitive anche rispetto alle proposte arrivate dal resto d’Europa.

Secondo i rumor, l’investimento di Intel in Italia dovrebbe essere da 4,5 miliardi di Dollari e potrebbe portare alla creazione di 1.500 posti di lavoro diretti e 3.500 indiretti.