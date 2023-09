Stability AI rilascia il suo generatore di musica IA: ecco Stable Audio

In seguito al rilascio dell'IA musicale di Meta, è giunto il momento di tornare a fare riferimento su queste pagine a servizi in grado di generare musica sfruttando le potenzialità dell'intelligenza artificiale. A tal proposito, Stability AI ha rilasciato Stable Audio.

Come riportato anche da TechCrunch e The Verge, il tool utilizza una tecnica chiamata latent diffusion per offrire agli utenti la possibilità di generare senza troppi sforzi musica di alta qualità a 44,1 kHz. Questa perlomeno è la promessa di Stable Audio, progetto che arriva dopo l'abbandono da parte di Stability AI della precedente soluzione Dance Diffusion (che prendeva spunto dal nome di un altro noto servizio dell'azienda, ovvero il generatore di immagini IA Stable Diffusion).

Ma quali sono i principali passi in avanti? Il precedente Dance Diffusion veniva descritto come in grado di generare "brevi clip audio casuali da una palette sonora limitata. L'utente doveva mettere a punto il modello da solo, se voleva avere un po' di controllo". Ora, invece, "Stable Audio può generare clip audio più lunghe e l'utente può indirizzare la generazione mediante input testuali, nonché scegliendo la durata desiderata".

Se vi interessa mettere alla prova lo strumento, potreste volervi collegare al portale ufficiale di Stable Audio e dare un'occhiata alle opzioni messe a disposizione dalla nuova soluzione di Stability AI. Insomma, c'è un nuovo servizio text-to-audio da provare per coloro che vogliono generare musica sfruttando l'intelligenza artificiale. Tra l'altro, il dataset su cui è stato addestrato comprende oltre 800.000 file audio, di cui Stability AI ha acquisito i diritti mediante partnership. Per il resto, esistono diverse versioni di Stable Audio: quella gratuita consente di generare clip di 45 secondi per un massimo di 20 brani al mese (uso non commerciale), ma si arriva a un piano Enterprise personalizzabile per le aziende.