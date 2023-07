Stability AI rilascia Stable Diffusion XL 1.0: l'IA diventa next-gen

Non è passato poi così tanto tempo dal rilascio dell'IA Stable Doodle, soluzione di Stability AI che consente di trasformare le bozze in immagini artistiche. Tuttavia, è già arrivato il momento di fare riferimento a novità relative alla startup, dato che è stato reso disponibile il nuovo modello IA Stable Diffusion XL 1.0.

A tal proposito, come riportato anche da TechCrunch e Ars Technica, nonché come si apprende da un comunicato stampa pubblicato su PR Newswire nella giornata del 26 luglio 2023, questa soluzione di intelligenza artificiale effettua importanti passi in avanti verso quella che qualcuno potrebbe vedere come la "next-gen" dell'IA.

In che senso? Ciò che Stable Diffusion XL 1.0, accessibile tra l'altro anche mediante browser attraverso il solito portale ufficiale di Hugging Face, consente di generare sono immagini IA a risoluzione più elevata (la risoluzione consigliata è 1024 x 1024 pixel, rispetto ai 768 x 768 pixel di Stable Diffusion 2.x). Tra l'altro, questo potendo far girare il tutto su un computer in locale.

Di mezzo ci sono dunque miglioramenti a livello qualitativo relativamente a quanto viene generato a partire da un input testuale, considerando che le immagini risultano più dettagliate rispetto ai risultati visti coi precedenti modelli, anche a livello di rappresentazione visiva delle mani e del testo (da sempre due dei "grandi grattacapi" dei servizi di generazione di immagini IA).

Va ricordato in ogni caso che, in modo simile a quanto già visto a partire da Stable Diffusion 1.4, gli utenti più "smanettoni" (che dispongono della giusta configurazione lato hardware) possono anche eventualmente riuscire a far girare il tutto in locale (bisogna però immancabilmente aspettarsi tempi di generazione più lunghi). Per il resto, il dibattito in merito a quanto questo possa eventualmente portare a utilizzi impropri della tecnologia continua a tenere banco, ma di certo il rilascio di Stable Diffusion XL 1.0 non sta passando inosservato tra coloro che stanno tenendo d'occhio i progressi lato IA.