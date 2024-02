Stable Diffusion 3 è qui: il modello per generare immagini IA che sfida DALL-E 3

Mentre gli appassionati del mondo della tecnologia si chiedono su cosa sia stato addestrato Sora di OpenAI, arriva un'altra novità in termini di modelli. Questa volta si fa riferimento alla generazione di immagini tramite intelligenza artificiale, visto che Stability AI ha ufficialmente lanciato Stable Diffusion 3.

A tal proposito, come riportato anche da MSPowerUser e TechCrunch, nonché come si apprende direttamente dal sito Web ufficiale di Stability AI, questa generazione del noto modello text-to-image è attualmente disponibile in una fase early access mediante waitlist. Come ben potete immaginare, per l'occasione sono stati fatti passi in avanti non di poco conto.

Più precisamente, si fa riferimento a miglioramenti relativi alla gestione degli input più avanzati, nonché alla correzione automatica degli errori di ortografia. Inoltre, si cita una maggiore qualità delle immagini in generale. Tutto questo sarà accessibile da coloro che si registreranno mediante l'apposito form pubblicato sul portale ufficiale di Stability AI e riceveranno dunque l'apposito invito.

Questa prima fase è pensata anche per ottenere feedback, in modo da perfezionare il modello prima della release in versione stabile. Per il resto, sono state rilasciate delle immagini, come quella che potete vedere qui sopra, che mostrano le potenzialità di Stable Diffusion 3. Inoltre, Stability AI ha dimostrato attenzione al tema dello sviluppo responsabile in campo di intelligenza artificiale, affermando di voler implementare dei paletti e di collaborare con esperti per prevenire potenziali abusi.