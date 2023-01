Stable Diffusion e Midjourney in tribunale: intentata causa 'per milioni di artisti'

Il successo crescente delle intelligenze artificiali visto anche sui social network, come dimostrano i casi della rivoluzionaria ChatGPT e delle app per generare immagini, le sta rendendo mainstream assieme ai loro rischi. Per questo tre artisti hanno fatto causa a Stability AI e Midjourney, creatori di Stable Diffusion e Midjourney.

L’annuncio arriva direttamente dagli artisti interessati, ovvero Sarah Andersen, Kelly McKernan e Karla Ortiz, e dal loro avvocato Matthew Butterick, i quali hanno aperto un sito dedicato alla causa. Secondo quanto da loro dichiarato, nel mirino non ci sono soltanto Stability AI e Midjourney, ma anche DeviantArt (piattaforma per artisti che recentemente ha creato DreamUp, AI generatrice d’arte), Microsoft, GitHub e OpenAI.

La mossa dello studio legale Joseph Saveri contro i colossi della tecnologia citati arriva come un fulmine a ciel sereno, seppur in parte prevedibile. Da tempo si discute dell’eticità di questi strumenti, tanto che recentemente abbiamo assistito a una vera e propria rivolta contro l’intelligenza artificiale che fa arte.

L’iniziativa diffusa su ArtStation lo scorso dicembre è arrivata al punto cruciale della detta causa, nella quale i tre artisti citati affermano che le organizzazioni hanno violato i diritti di "milioni di artisti" addestrando i loro strumenti su miliardi di immagini prelevate senza il consenso dei creator originali. Pertanto, il caso in questione per loro è un passo fondamentale verso la creazione di un’IA equa ed etica, al fine di “evitare di inondare il mercato con un numero fondamentalmente illimitato di immagini contraffatte pronto a infliggere danni permanenti al mercato dell'arte e degli artisti”.

Questi sistemi violano le leggi sul copyright? Questo è uno dei molteplici quesiti che attende risposta da parte dei responsabili in tribunale. La causa intentata da Butterick e dal suo studio legale non è però esente da inesattezze tecniche, sulle quali Stability AI, Midjourney e non solo potrebbero giocare al fine di vincere la diatriba.