POCO si stacca da Xiaomi, nel frattempo trapelano le foto del PocoPhone F2

Dopo la registrazione del marchio risalente a qualche giorno fa, torniamo a parlare di PocoPhone F2 e del brand POCO in generale. Ci sono infatti parecchie novità interessanti in merito all'azienda e al successore del suo flagship killer.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena ed Engadget, il brand POCO, finora sotto l'ala protettrice di Xiaomi, è destinato a diventare indipendente e staccarsi dall'azienda madre. D'altronde, si tratta di una pratica ormai consolidata e già vista in passato con il sub-brand Redmi. Non preoccupatevi: la qualità degli smartphone non dovrebbe essere intaccata in alcun modo. Anzi, probabilmente possiamo aspettarci un ulteriore salto di qualità, visto che si vocifera che l'azienda voglia avere una propria sede in India, mercato strategico da cui POCO potrebbe imparare molto. Ovviamente, le vendite degli smartphone rimarranno globali.

Per quanto riguarda invece PocoPhone F2 (o PocoPhone F2 Lite, come sembra emergere dalle ultime indiscrezioni), il prossimo smartphone dell'azienda, al momento abbiamo solamente leak e rumor. Il più interessante è sicuramente quello rilanciato dal canale YouTube RevAtlas, che ha pubblicato un video in cui si vedono alcune presunte foto dello smartphone (quelle che potete vedere in calce alla notizia). La fonte ha svelato anche alcune possibili specifiche, che descrivono un dispositivo montante un display con notch "a goccia", un processore Qualcomm Snapdragon 765G, 6GB di RAM e una batteria da 5000 mAh.

Tuttavia, i precedenti rumor parlavano di un processore Snapdragon 730G e di 8GB di RAM, quindi al momento le informazioni trapelate online sono discordanti. Possiamo fidarci di questo leak? Staremo a vedere.