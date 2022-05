Stack Overflow, ecco la tastiera copia e incolla con tanto di LED RGB

Per la gioia di tutti coloro che cercano il look gaming anche dove non poche persone ritengono probabilmente non serva, la tastiera copia e incolla di Stack Overflow dispone ora di un'aggiunta non di poco conto, ovvero i LED RGB.

Sì, avete capito bene. Innanzitutto, come riportato anche da The Verge, esiste realmente una tastiera (per modo di dire) legata a Stack Overflow, ovvero il sito Web visitato da orde di sviluppatori. Tralasciando l'aura mistica che circonda questo luogo virtuale in cui "apprendere" codice, è anche ben noto il fatto che i tasti più utilizzati dai developer in questo contesto sono tre: Ctrl, C e V.

Perché allora non eliminare direttamente tutto il resto e lasciare solamente ciò che serve? Questa è l'idea dietro a Stack Overflow The Key MacroPad, ma ormai quella versione è superata. Infatti, al prezzo di 29 dollari ora è stata lanciata Stack Overflow The Key V2 MacroPad, una versione rinnovata del prodotto, ovviamente con LED RGB e milioni di colori.

Al netto dell'ironia dietro alla "tastiera", è interessante notare che le unità disponibili sono limitate (3.900 pezzi) e che una parte dei proventi andrà a digitalundivided. Per il resto, sì: dietro al progetto c'è sempre il produttore di tastiere meccaniche Drop, così come i tasti sono personalizzabili.