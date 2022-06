Stage Manager per iPadOS 16 potrebbe funzionare anche sui vecchi iPad, secondo un report

Tra le numerose feature che verranno introdotte da iPadOS 16, una di quelle che stanno facendo più discutere è Stage Manager. La funzione, infatti, permetterà agli iPad di gestire il multitasking in maniera più fluida, ma sembra essere limitata ad un numero ridotto di tablet di Cupertino.

Infatti, Stage Manager funziona solo con gli iPad M1, i quali, a detta di Apple, sono gli unici ad avere un chipset e una memoria abbastanza veloci per gestire un gran numero di app in contemporanea. Stando a quanto riporta 9to5Mac, però, le cose non starebbero esattamente così.

Al contrario, nel codice della nuova release di iPadOS ci sono diversi indizi che indicano che Apple abbia dei sistemi per attivare Stage Manager anche sui vecchi iPad, ovvero su tutti i tablet dotati di chip di serie A, e non dei SoC della linea M condivisi con Mac e Macbook. Il codice, in particolare, fa riferimento ad un'impostazione che permette di abilitare Stage Manager sui device descritti come "legacy" e, stando a quanto riportato da Craig Federighi di Apple, incompatibili con la feature perché troppo poco potenti per supportarla.

Ovviamente, la possibilità di attivare Stage Manager anche sui vecchi iPad non significa che la feature funzioni correttamente su questi ultimi, o che i chip Apple Silicon di serie A riescano effettivamente a supportare il carico di lavoro richiesto da quest'ultima. La stessa Apple, d'altro canto, ha spiegato di aver testato Stage Manager su tutti gli iPad e di non essere stata soddisfatta delle performance sui modelli non dotati del chip M1.

In altre parole, la parte di codice ripescata da 9to5Mac potrebbe riferirsi proprio ai test preliminari condotti da Apple e dunque non indicherebbe di per sé il funzionamento di Stage Manager su tutti gli iPad recenti. Al contempo, però, nelle scorse ore è stato scoperto che l'iPad Air 5 da 64 GB, che ha un chip M1 ma non vanta la funzione di memory swap, teoricamente necessaria per il funzionamento di Stage Manager, è in realtà perfettamente compatibile con la feature di iPadOS 16.