Ecco in quale stagione dell'anno furono sterminati i dinosauri

All'incirca 65 milioni di anni fa i dinosauri vennero sterminati da un asteroide che si scontrò sulla Terra. Gli scienziati stanno scoprendo giorno dopo giorno nuove informazioni su questo terribile evento estintivo, e recentemente un nuovo studio pare avere scoperto perfino il periodo dell'anno in cui avvenne l'estinzione.

L'anno scorso i paleontologi hanno identificato, grazie a uno studio del cratere Chicxulub, il periodo intorno alla primavera. Ora, un team separato ha effettuato misurazioni più precise di uno degli indicatori utilizzati in quella ricerca. Il risultato è stato pubblicato sulla rivista Nature.

Il lavoro ha utilizzato il giacimento di Tanis nel North Dakota, dove si trovano gli scheletri di molti animali sepolti da un'onda stazionaria d'acqua causata dalle onde sismiche provocate dall'impatto. In particolare, la dottoressa Sophie Sanchez dell'Università di Uppsala e i suoi coautori si sono concentrati sulle ossa dei pesci spatola e degli storioni di questa zona.

"Queste ossa hanno registrato una crescita stagionale proprio come fanno gli alberi", ha dichiarato Sanchez in una dichiarazione, con strati chiari e scuri alternati a seconda della stagione di crescita. Gli isotopi del carbonio offrono indizi sulla dieta nel momento in cui è stato stabilito un anello, che varia anche con la stagione.

"La morte è arrivata in primavera", ha affermato la studentessa di dottorato Melanie Durante. Prima di questa scoperta, l'unico tentativo di determinare la stagione dell'impatto suggeriva che si fosse verificato a giugno. Potrebbe sembrare strano, ma la stagione dell'impatto potrebbe essere stata più o meno devastante in base alla stagione; intuizioni che devono ancora essere confermate dagli scienziati in studi futuri.

A proposito, ecco da dove arrivò l'asteroide che causò l'estinzione dei dinosauri.