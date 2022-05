Nella nuova stagione di Love, Death & Robots ci sono degli NFT: l'iniziativa di Netflix

Della terza stagione di Love, Death & Robots si è a lungo parlato sui social ed anche su queste pagine, ma non tutti sanno che Netflix ha inserito al suo interno dei token non fungibili per attirae gli utenti.

E' passato quasi in sordina infatti un tweet pubblicato qualche giorno fa sull'account ufficiale Twitter della serie tv Netflix, che parlava di "9 pezzi d'arte".

Secondo quanto emerso, si tratta di nove Token Non Fungibili sotto forma di QR Code che potranno essere riscattati dagli utenti. Ciò che dovranno fare gli utenti è semplicemente scansionare i codici con il loro smartphone e quindi riscattarli sull'account OpenSea. E' chiaramente necessario disporre di un portafoglio MetaMask o un account Coinbase per pagare le gas fee richieste dalla blockchain di Ethereum.

A quanto pare, però, l'iniziativa Love, Death & Art (qui trovate il sito web degli NFT di Love Death & Robots) è al momento rivolta esclusivamente agli utenti americani, e non è chiaro se successivamente toccherà anche all'Europa o meno. A giudicare dalle anteprime, gli NFT sono tutti legati ai cortometraggi della popolare serie Netflix.

Ricordiamo che su queste pagine è disponibile la recensione della terza stagione di Love, Death & Robots, pubblicata in sezione serie tv a cura di Massimiliano Meucci.