La stagione delle tempeste solari potrebbe distruggere i satelliti della Terra

Non c'è da scherzare con le tempeste solari. Se da una parte sono sicure per gli abitanti della Terra, dall'altra non lo sono per i satelliti, le infrastrutture elettriche e la rete internet globale. A questo proposito le cose potranno solo peggiorare con l'arrivo della stagione delle tempeste solari.

"Qualunque cosa tu abbia sperimentato negli ultimi due anni non ha importanza", ha dichiarato l'esperto di meteorologia spaziale Tzu-Wei Fang della National Oceanic and Atmospheric Association questa settimana. "Qualunque cosa tu abbia imparato negli ultimi due anni non si applicherà nei prossimi cinque anni."

Per farvi capire, l'evento che a febbraio ha distrutto un gruppo di satelliti Starlink di SpaceX era solo la punta dell'iceberg. "Quella tempesta è considerata di entità minore", continua lo scienziato. "Non era una tempesta enorme." Tali problemi daranno vita a degli attenti calcoli sulle posizioni dei satelliti, che saranno lanciati e posizionati per evitare problemi.

Questo nuovo ciclo di tempesta solare arriva dopo 11 anni di clima spaziale relativamente mite e in cui sono state lanciate tonnellate di satelliti in più rispetto al passato. Pertanto, gli attuali tecnici satellitari potrebbero non essere preparati per le prossime tempeste. "Abbiamo avuto un'eruzione solare quasi ogni settimana", continua Fang. "Siamo già ben oltre dove avevamo previsto a questo punto."