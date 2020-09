Stagione degli uragani di quest'anno è così grave che iniziano a scarseggiare i nomi

Il National Hurricane Center ha esaurito l'elenco dei nomi delle tempeste solo per la seconda volta da quando è iniziata la denominazione nel 1950. Abbiamo raggiunto la 23esima tempesta tropicale dell'anno, chiamata Beta, più di un mese prima rispetto al 2005, l'unico altro anno registrato con così tante tempeste.

Con le nuove tempeste, i meteorologi sono passati dall'elenco alfabetico dei nomi delle persone alle lettere dell'alfabeto greco. La stagione del 2005 ha avuto sei tempeste che sono state chiamate con lettere greche, finendo con Zeta.

Perché si stanno verificando tutte queste tempeste? Quest'anno, le temperature della superficie del mare sono state superiori alla media in gran parte dell'Oceano Atlantico e il wind shear (un fenomeno atmosferico che consiste in una variazione improvvisa del vento) è stato al di sotto della media. Condizioni favorevoli più del solito per la formazione di cicloni tropicali.

Quattro uragani hanno colpito la costa degli Stati Uniti quest'anno: Hanna, Isaias, Laura e Sally. Abbiamo anche osservato, inoltre, molte tempeste tropicali di breve durata che hanno avuto un impatto minore. I cicloni tropicali hanno in genere bisogno di temperature della superficie del mare superiori a 26 gradi Celsius per formarsi e l'acqua calda lungo la Corrente del Golfo può aiutare le perturbazioni a trasformarsi in cicloni tropicali.

In tutto, la stagione del 2005 ha avuto 28 tempeste e gli esperti sono quindi passati all'alfabeto greco. Potremmo finire le lettere greche prima che la stagione degli uragani finisca il 30 novembre? Staremo a vedere.