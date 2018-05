Stalkerizza donne utilizzando strumenti aziendali, Facebook licenzia un ingegnere

Secondo quanto riferito da NBC, Facebook avrebbe licenziato un ingegnere della sicurezza, reo di aver utilizzato alcune risorse aziendali per stalkerizzare le donne online. Le accuse sono gravissime, e sono state avanzate domenica scorsa da Jackie Stokes, fondatrice di Spyglass Security.

La Stokes, a quanto pare, avrebbe immediatamente provveduto a segnalare il tutto a Facebook, che in un primo momento aveva risposto affermando di aver aperto un'indagine sulla questione, e successivamente ha confermato il licenziamento del dipendente.

"Mi è stato segnalato che un ingegnere di sicurezza di Facebook starebbe utilizzando degli strumenti aziendali per stalkerizzare donne online" ha scritto la Stokes domenica scorsa, che poco dopo ha rincarato la dose. "Ho i log di Tinder, cosa devo fare con queste informazioni?".

In un primo momento la compagnia di Mark Zuckerberg ha risposto affermando di aver aperto un'indagine interna ed alcuni controlli per limitare l'accesso dei dipendenti ai dati degli utenti. In una nota, infatti, la compagnia rivendicava l'approccio "di tolleranza zero nei confronti di abusi e comportamenti impropri", che si traducono nell'immediato licenziamento.

La nota dell'allontanamento è arrivata solo poco dopo, ed è curioso notare che sia stata ufficializzata solo nel giorno in cui, all'F8 Conference, Facebook ha annunciato Dating, la piattaforma per incontri ed appuntamenti.