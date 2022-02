Stampa 3D, Amazon sconta Elegoo: quasi 100 euro in meno sulla Mars 2 Pro Mono

Dopo avervi raccontato la nostra esperienza con una stampante 3D facile ed economica torniamo a parlare di additive manufacturing per via di alcune interessanti promozioni sui prodotti Elegoo all'interno del catalogo Amazon.

La migliore occasione riguarda senza dubbio la Elegoo Mars 2 Pro Mono, stampante a resina con tecnologia MSLA e display monocromatico da 6 pollici e risoluzione "2K". Il volume di stampa di 129x80x160mm la rende adatta a modellismo e progetti di medie dimensioni, mentre la longevità è assicurata dalla presenza di ben due filtri FEP aggiuntivi in confezione (cosa non scontata). Il prezzo, che normalmente per questo bundle si aggira sui 350 euro, è in forte ribasso. Con uno sconto di 95 euro, pari al 27%, oggi la Elegoo Mars 2 Pro è acquistabile a 254,99 euro con spedizione Prime e consegna 1 giorno.

Non solo stampanti, ma anche kit di post produzione. Infatti, sempre su Amazon, è possibile applicare un coupon di 20 euro per l'acquisto del nuovo bundle Elegoo Mercury X, composto da una postazione di due elementi: una vasca di lavaggio e una postazione rotante per la cura dei modelli con lampade UV.

Il prezzo, solitamente di 220 euro, scende oggi a 200 euro ma solo spuntando l'apposita casella nella pagina del prodotto. Inoltre, c'è spazio anche per le materie prime.

La resina lavabile in acqua di Elegoo da 500 grammi scende a 21,99 euro a partire da 29, ma non è finita qui. Infatti, applicando il coupon presente in pagina, pari al 10%, è possibile acquistarla a 19,79 euro.