Stampa 3D, Anycubic mostra uno strano teaser: Photon 6K in arrivo?

Di recente abbiamo segnalato il lancio della Phrozen Sonic Mini 8K, stampante 3D LCD desktop dalla risoluzione incredibilmente elevata e dalle dimensioni compatte, ideale per la stampa ricreativa e non solo.

Oggi torniamo a parlare di stampa 3D a resina per via di un misterioso post apparso sulla pagina ufficiale di Anycubic. Nel teaser appare solo la scritta "6K Higher Precision", accompagnata dalla didascalia "In termini di elevata precisione, abbiamo compiuto un importante passo in avanti. Rimanete in attesa per saperne di più".

Insomma, qualcosa bolle in pentola e, andando a ritroso sulla pagina dell'azienda qualche suggerimento potrebbe averlo già dato prima dell'estate quando, in un altro post, ci preannunciava l'arrivo di una Photon proprio con questa risoluzione per il Q3 2021. A maggio, infatti, nel corso del TCT Asia 2021, Anycubic annunciò alcune parti della sua roadmap per l'immediato futuro e tra queste c'era proprio questo modello.

Cosa ci aspettiamo rispetto ai competitor? Nell'ultimo periodo abbiamo notato un forte cambio di tendenza, che mira all'aumento del volume stampabile nelle stampanti a resina desktop. Come non citare, per esempio, il caso della Elegoo Jupiter e del suo record su Kickstarter. Sia Elegoo che Anycubic, oltretutto, sono partite con i primi dispositivi dotati di tecnologia DLP per il mercato consumer, una svolta epocale per la stampa 3D che, grazie alla tecnologia di proiezione laser, guadagna longevità e precisione rispetto alla tradizionale stampa LCD a proiezione diretta.