Stampa 3D, clamoroso teaser dal team di Lychee: nuovo slicer FDM?

Nel corso della loro pluriennale esistenza nel mondo della stampa 3D, i ragazzi di Mango3D hanno saputo imporsi producendo uno dei più apprezzati slicer per stampanti MSLA e DLP, con una forte anima community-based e un supporto a dir poco eccezionale.

Lychee Slicer è ormai un punto di riferimento per la stampa 3D a resina, ma qualcosa di nuovo si staglia all'orizzonte. Con un post sulla pagina ufficiale, scopriamo che qualcosa di misterioso ed entusiasmante si cela nell'ombra, pronto per essere svelato il giorno 22 novembre 2022 alle 21, ora italiana, con appuntamento fissato sul canale ufficiale YouTube.

"Qualcosa di grande sta arrivando", così recita la grafica del post, ma di cosa si tratta? Nel corso delle settimane, il team ha stuzzicato gli appassionati condividendo alcuni dettagli del nuovo slicer in versione beta, con funzionalità che potrebbero migliorare diametralmente l'esperienza. Tra le nuove feature, che dovrebbero arrivare con la versione 5.0, troviamo:

identificazione del sottovuoto

auto-allineamento dei supporti

taglio planare, per segmentare automaticamente pezzi troppo grandi

Tre importanti funzionalità che potranno migliorare drasticamente la "quality of life" degli stampatori seriali. Tuttavia, il team parla di un periodo di grandi annunci, chiedendo al pubblico poco sotto di indovinare di cosa si tratterà: "Di una nuova versione di Lychee Slicer? Di una stampante Lychee? O un prodotto completamente nuovo?". Insomma, qualcosa bolle in pentola e, come sempre, non vediamo l'ora di scoprirlo!

