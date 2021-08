Stampa 3D, come si passa un file alla stampante? Ecco cos'è lo 'slicer'

La stampa 3D consente di trasformare opere digitali in veri e propri oggetti tangibili nel mondo reale. Dopo aver analizzato le principali tecniche di stampa 3D cerchiamo di comprendere meglio quali passaggi effettuare per trasformare un file in una stampa.

Naturalmente, in questa breve guida incontreremo numerosi termini tecnici ma cercheremo di comprendere singolarmente il loro significato. Il nostro target, in questo caso, è produrre un oggetto su una stampante di tipo FDM, dunque a filamento.

Il più comune tipo di file utilizzato sul web per condividere i propri modelli 3D è senza dubbio il formato STL. Su portali come thingiverse o prusaprinters si potranno trovare migliaia di progetti già pronti da scaricare in questo formato. I file STL però non sono pronti per essere inseriti in una stampante 3D. Per farlo, occorre generare un documento in formato GCODE, contenente non solo i dettagli del modello ma anche le istruzioni da dare alla stampante e i movimenti da eseguire per comporre il nostro modello in forma fisica.

Un file GCODE è piuttosto semplice da creare. Per farlo, dovremo inserire il modello 3D appena scaricato all'interno di un software comunemente chiamato slicer, letteralmente "affettatrice", il cui ruolo è esattamente quello di suddividere il progetto in tanti livelli, o layer, orizzontali che poi, una volta impilati in verticale, daranno il modellino completo. I più comuni slicer gratuiti attualmente in circolazione sono Ultimaker Cura e Prusa Slicer. Insieme a queste "fette", che contengono anche le istruzioni di movimento e le coordinate da dare alla stampante, potremo impostare tantissimi parametri.

Sicuramente potremo impostare la temperatura di stampa, poiché ogni materiale ha il suo valore ottimale e spesso anche lo stesso materiale varia a seconda della marca, e la velocità. Fra le impostazioni fondamentali potremo impostare a discrezione anche questi parametri:

Perimetri : sono letteralmente i bordi esterni, quelli che poi daranno la forma al nostro modello. Potremo scegliere tecnicamente quanti perimetri vogliamo, ma chiaramente più saranno e maggiore sarà la resistenza del modello

: il numero di livelli che verranno stampati "pieni" alla base e alla cima del modello Infill : il riempimento è una delle impostazioni più importanti in assoluto. Si tratta del riempimento. Se prima abbiamo impostato i perimetri, ora siamo chiamati a scegliere se stampare una forma piena, ma ci metterà moltissimo tempo e consumerà tanto materiale, oppure se impostare una trama tridimensionale interna. Una volta impostata la trama, e ce ne sono tantissime diverse, potremo scegliere anche il livello di percentuale di riempimento. Minore la percentuale e maggiore sarà la velocità di stampa, oltre a un consumo ridotto di materiali

Una volta impostato il tutto, potremo far partire il processo di slicing. Il file GCODE risultante potrà essere portato direttamente sulla stampante attraverso una chiavetta USB o una microSD. Se volete scoprire qualcosa in più, vi suggeriamo il nostro approfondimento sui principali materiali utilizzati nella stampa 3D.