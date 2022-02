Stampa 3D, che cos'è lo 'slicer'? Lo usano tutte le stampanti, da Anycubic a Prusa

Dopo aver scoperto cosa significano le varie sigle FDM, SLA e DLP nella stampa 3D, torniamo a scavare nel fantastico mondo dell'additive manufacturing alla scoperta di una delle sue componenti chiave: lo slicer.

Ebbene, letteralmente, lo slicer è un programma dotato di interfaccia grafica che consente di "affettare" un modello creato in 3D, un po' come succede nel settore sanitario quando si effettua una TC o una risonanza magnetica, con la differenza che questo processo nella stampa 3D servirà come base per dare delle istruzioni di movimento o proiezione specifiche per la macchina.

Prima di elaborare le nostre "fette" sulla base dei parametri della nostra stampante, lo slicer ci consentirà di modificare alcuni fattori, a seconda della tecnologia utilizzata.

Per esempio, nella stampa a filamento, o FDM, potremo gestire la temperatura del piano di stampa e dell'hotend, lo spessore di ogni livello e la velocità dei motori della macchina. La stampa a resina, invece, si basa su principi completamente differenti e in questo caso si potranno scegliere altezza dei livelli, tempo di esposizione di ogni livello ai raggi UV per la polimerizzazione e velocità di escursione sull'asse Z.

Ovviamente, ogni tecnologia richiede il suo slicer. I principali e più apprezzati nel mondo della stampa FDM sono Ultimaker Cura e Prusa Slicer, con quest'ultimo che ha recentemente conquistato sempre più appassionati grazie alla sua rapidità e affidabilità.

In particolare, il software dell'azienda fondata da Josef Průša è particolarmente apprezzato da chi possiede macchine del produttore ceco per via dell'estrema attenzione al dettaglio e all'ottimizzazione dello stesso in sinergia con le macchine per cui è progettato, ma può risultare utile anche per via della sua trasversalità, dal momento che può essere utilizzato anche con la stampa a resina.

SLA e DLP riconoscono come campioni assoluti in termini di popolarità Chitubox e Lychee Slicer, con una crescente adozione anche per il software proprietario Anycubic, ovvero Photon Workshop, con cui abbiamo avuto modo di lavorare nel corso della nostra recensione della Anycubic Photon Mono X 6K.