Stampa 3D, Creality Sermoon V1 protagonista alla CIIE 2022

Creality, reduce dal recentissimo lancio della nuova Ender 5 S1, è tra le protagoniste assolute della CIIE 2022, expo cinese che ha aperto battenti il 5 novembre attirando investitori e rappresentanti di ben 145 Paesi e organizzazioni di tutto il mondo.

Nel corso della kermesse, la nuova Creality Sermoon V1, una stampante 3D FDM completamente chiusa e specificatamente pensata per la produzione in additive manufacturing per ambiti come l'educazione e la sanità, ha sugellato l'amicizia tra Brasile e Cina con un simbolico "avvio" della stampa da parte delle dita del viceconsole cinese a Rio, Chen Yongcan, e del Sindaco di Duque de Caxias, Wilson Miguel, ospite d'onore alla cerimonia organizzata proprio dal Consolato cinese.

Il lancio è avvenuto simultaneamente a Rio, Shanghai e Guangzhou, e le Sermoon V1 hanno stampato tre monete commemorative dell'evento, raffiguranti il gemellaggio tra Nansha e Duque de Caxias e l'amicizia tra Cina e Brasile.

Un momento storico per i due Paesi, ma anche per Creality, divenuta simbolo di questa cooperazione tra Stati. Entusiasta, Steven Han di Creality ha spiegato che "il lancio contemporaneo delle stampanti 3D Creality a Shanghai, Guangzhou e Rio non solo aiuterà a cementare l'amicizia tra Cina e Brasile, ma porterà a un'accelerazione nei rapporti economici e di mercato sino-brasiliani, soprattutto nello sviluppo della tecnologia di stampa 3D nei due Paesi; il ché contribuirà nella costruzione di un'economia globale aperta".

In quanto sponsor di questa iniziativa, Creality ha già donato 250 Ender 3, ancora considerate tra le migliori stampanti 3D economiche, ad altrettante scuole brasiliane per incentivare l'apprendimento in questo campo e si prevede che questa operazione, iniziata nel 2021 nel contesto di un progetto di robotica aerospaziale con le istituzioni brasiliane, raggiungerà non meno di 1 milione di giovani studenti entro la fine del 2022.