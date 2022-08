Stampa 3D: i farmaci saranno personalizzati per ogni singolo paziente

I metodi tradizionali producono farmaci con parametri specifici, ma in molti casi senza soddisfare le esigenze individuali dei pazienti. Infatti, le preparazioni convenzionali tendono a basarsi sulle dosi per gli adulti, quindi pazienti pediatrici ed anziani richiedono un adattamento ulteriore. La stampa 3D promette di risolvere questo problema.

Purtroppo i farmaci, così come li troviamo in commercio, non vanno bene per tutti. Addirittura, alcuni gruppi di pazienti necessitano di forme di dosaggio alternative specifiche per facilitare la somministrazione orale dei farmaci.

In questo contesto, la tecnologia di stampa 3D è una tecnica avanzata per la medicina personalizzata e lo sviluppo di compresse a rilascio di farmaci su richiesta, che andrà a risolvere molte problematiche che affliggono i pazienti.

Kizkitza González, del Materials + Technologies Group (GMT) dell'Università dei Paesi Baschi/EHU, ha affermato: "L'obiettivo principale di questo lavoro era produrre compresse a base di amido stampate in 3D per la consegna di farmaci idrofobici personalizzati".

La stampa 3D, che prevede la creazione di prodotti strato per strato, in cui i materiali vengono depositati secondo il modello digitale progettato da software di progettazione per computer, ha quindi dato al team un aiuto fondamentale.

Seguendo una metodologia semplice e veloce, "siamo riusciti a preparare compresse a base di tre tipi di amido (due tipi di amido di mais (normale e ceroso) ed un tipo di fecola di patate) con geometrie diverse e caricate con un farmaco non solubile", ha spiegato la dott.ssa González.

Lo studio, pubblicato sull'International Journal of Pharmaceutics, ha dimostrato come, con le compresse stampate in 3D, il farmaco venga rilasciato in base alle esigenze del singolo paziente. Con la concentrazione specifica del medicinale in relazione al suo peso ed all'età, e con un tempo di assorbimento calcolato individualmente per un migliore effetto.

Questo lavoro è solo la prima fase di un lungo processo, ma "le compresse stampate in 3D hanno mostrato capacità molto promettenti per future applicazioni personalizzate di somministrazione di farmaci. Il nostro lavoro continua", ha aggiunto la dott.ssa González.

D'altronde, la stampa 3D è ormai entrata di diritto nel campo medico, da anni infatti vengono prodotte protesi 3D anche in poche ore. Anche le Unità Spinali italiane utilizzano stampanti 3D personalizzate e specifiche per il loro importante lavoro.