Stampa 3D, non è uno scherzo: PLA da 1 Kg a 14 euro su Amazon Italia

Ancora poche ore e anche il Black Friday 2022 sarà archiviato. Nel frattempo, ci sono molte occasioni ancora da scoprire, soprattutto nel marasma degli esplosivi ribassi proposti come da tradizione da Amazon Italia.

Tra queste, una che potrebbe fare parecchia gola ai maker e tinkerer italiani potrebbe essere quella relativa al PLA Giantarm di tipo Silk, con diametro standard da 1.75mm e un prezzo davvero eccellente per la media del portale.

In occasione di questo venerdì nero, infatti, una bobina di colore Giallo Silk viene proposta a 16,14 euro con spedizione Prime gratuita. Attenzione però: in pagina è anche presente un coupon da 2 euro che porta il prezzo definitivo al checkout a soli 14,14 euro.

La promozione è valida per un solo pezzo alla volta. Ciò significa che dopo il pagamento potrete tornare in pagina e applicare nuovamente il coupon per avere diritto a un'altra bobina a prezzo promozionato.

Lo stesso coupon è valido anche per altri colori, che però partono da prezzi più elevati. Uno dei più convenienti è sicuramente il Viola Silk, che parte da 17,99 euro. Con gli sconti, una bobina di questo colore costerà invece 15,99 euro, comunque tra i più convenienti dell'eshop di Seattle.

Stesso dicasi per l'Azzurro Silk, che può essere acquistato alle medesime condizioni a 15,99 euro, sempre applicando il coupon nella pagina.