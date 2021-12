Stampa 3D, ecco il regalo perfetto in un rompicapo da mettere sotto l'albero

Dopo aver apprezzato l'incredibile lavoro di Boxandloop con il suo Iron Man MKV motorizzato stampato in 3D, torniamo a occuparci delle stampe più sfiziose del mese. Con l'arrivo delle prime avvisaglie delle festività, non poteva esserci occasione migliore per un regalo "coi fiocchi".

Nel vastissimo mondo della Stampa 3D non si trovano soltanto grandi opere di ingegneria, action figure e attrezzatura da cosplayer. Infatti, sono tantissimi i gadget e le idee originali provenienti da tutto il mondo. Proprio in questo contesto, è da sottolineare l'enorme contributo portato da Thingiverse nel panorama della Stampa e modellazione 3D amatoriale.

Spulciando tra i progetti più gettonati del mese, l'occhio non poteva fare altro che cadere su un curioso set di pacchi regalo con rompicapo incluso. Un intrigante lavoro di progettazione, che non richiede l'utilizzo di altri strumenti oltre a ciò che la stampante ha da offrire e un pizzico di colla. Il meccanismo interno, completamente celato nel coperchio, è costituito da una molla print in place e da una serie di morsetti a scomparsa. Il fiocco, invece, costituisce la chiave per risolvere il simpatico mistero.

Disponibile a questa pagina, il progetto di 3d-printy non è solo nel suo genere. Nella pagina dell'autore, infatti, sono disponibili contenitori di tante forme e dimensioni, persino uno a tema Zelda: Breath of the Wild, Triforza inclusa.

Abbiamo parlato ampiamente dei migliori materiali per la stampa 3D e chiaramente per un progetto di questo tipo è consigliatissimo l'uso del PLA, uno dei più comuni ed economici, oltre ad offrire una pletora di gradazioni di colore incredibile. Le impostazioni ideali per la stampa prevedono un'altezza layer di 0.2, velocità media, almeno due perimetri per consentire alla molla di essere completamente solida e un infill a scelta, anche del 20%.