Stampa 3D, sconti fino a 50 euro su Amazon per Elegoo e Anycubic

Mentre continuano le offerte Amazon sui notebook con RTX 3050 Ti, il noto ecommerce continua a coprire in maniera trasversale tutte le categorie di elettronica e tecnologia con promozioni e ribassi particolarmente interessanti.

Parlando di stampa 3D, per esempio, troviamo l'ancora ottima Elegoo Mars 2 Pro Mono, una stampante a resina con tecnologia MSLA dotata di display 2K monocromatico da 6 pollici con un discreto volume di stampa e un'ottima affidabilità. Proposta a 299,99 euro invece di 350, la piccola ma efficiente Mars 2 Pro Mono può essere ulteriormente scontata di 20 euro applicando il coupon presente in pagina, che ne riduce il prezzo a 279,99 euro finali, con spedizione Prime, venduta da Elegoo e spedita da Amazon.

Se invece avete già una stampante a resina e il vostro intento è quello di snellire il processo di post-produzione, tra lavaggio e cura della stampa finale, suggeriamo di dare un'occhiata al sistema Anycubic Wash and Cure 2.0, con tanica di lavaggio a chiusura ermetica da 3,5 litri e pedana rotante per la cura con una colonna di fari UV integrati. Il prezzo finale, in offerta, è di 110,49 euro invece di 129,99 con spedizione Prime da venditori terzi. Inoltre, questo kit può essere abbinato a una promozione che prevede uno sconto del 3% sull'acquisto della nuova resina Anycubic Eco UV "plant-based".

Dando, infine, un'occhiata ai bestseller Amazon, scopriamo che la stampante più venduta risulta la Anycubic Mega S, una macchina a tecnologia FDM, ovvero a filamento, con piano riscaldato, feed con sistema Bowden e schermo touchscreen. Il prezzo è di 239,99 euro al momento in cui scriviamo.

Tra le stampanti a resina, invece, la più apprezzata dal pubblico Amazon al momento sembra essere la Elegoo Saturn, dotata di display monocromatico da 8,9 pollici con risoluzione 4K e ampio volume di stampa. Un'ottima stampante per chi vuole iniziare a stampare con tecnologia MSLA dei modelli di dimensioni superiori. Il prezzo, in questo caso, è di 550 euro.