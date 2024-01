Una stampante a 20 euro? L'offerta Amazon ci ricorda delle soluzioni termiche

Se lo sconto Amazon sul monitor da gaming Samsung non vi ha attira più di tanto, potreste essere alla ricerca di un prodotto Tech ben più economico. Ebbene, sullo store e-commerce è stata messa in offerta una stampante termica.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il dispositivo viene ora venduto a un prezzo pari a 20,99 euro tramite rivenditori. Stando a quanto si può leggere sul sito Web di Amazon Italia, usualmente il prezzo mediano a cui viene proposto il prodotto è di 24,99 euro.

C'è insomma, un possibile risparmio del 16%, ma è più che altro la tipologia di prodotto ad attirare l'attenzione in questo caso. Potreste infatti non essere a conoscenza dell'esistenza di queste mini stampanti che non fanno uso di inchiostro, bensì di una tecnologia termica, per stampare foto, disegni, documenti e altro.

Vale la pena indicare che, come avviene in questo caso, generalmente le stampanti termiche realizzano stampe in bianco e nero. Per il resto, viene utilizzata un'applicazione per dispositivi mobili per gestire il processo, passando per il Bluetooth. Di mezzo c'è inoltre una batteria integrata ricaricabile agli ioni di litio da 1.000 mAh. Insomma, che abbiate intenzione di stampare delle semplici etichette casalinghe o altro, adesso sapete anche come farlo.