Stampante 3D a poco più di 100 euro su Amazon Italia con coupon

Non ci sono solamente promozioni relative a Smart TV da Amazon Italia. Infatti, il noto portale e-commerce ha avviato anche un'offerta tramite coupon legata a una stampante 3D low cost.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Geeetech Prusa I3 Pro B viene venduto a un prezzo pari a 169 euro tramite rivenditori su Amazon Italia. Questo è il "costo base", ma il noto portale e-commerce consente di ottenere uno sconto di 50 euro, portando dunque il prezzo finale a 119 euro, semplicemente spuntando la casella "Applica coupon 50,00 €" ed eseguendo il login con il proprio account Amazon. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi vuole addentrarsi nel mondo della stampa 3D senza spendere troppo.

In ogni caso, dal portale ufficiale di Amazon apprendiamo che la promozione sarà valida fino al 21 luglio 2021 salvo esaurimento dei coupon disponibili. Per il resto, il modello coinvolto dispone delle certificazioni FCC e CE e supporta i filamenti ABS e PLA. Il kit va montato in autonomia.

Se siete intenzionati a muovere i primi passi in questo "magico" mondo, potrebbe interessarvi consultare anche la nostra prova di una stampante 3D economica (tra l'altro, il modello che abbiamo messo "sotto stress" è simile a quello in sconto su Amazon). Sicuramente partire da un kit di questo tipo potrebbe non fare per tutti (inizialmente anche noi abbiamo riscontrato difficoltà, ma poi i risultati sono migliorati col passare del tempo). Tuttavia, mettendo in campo il giusto impegno riuscirete sicuramente a ottenere ottime soddisfazioni.