Stampante 3D Anycubic Photon Mono 2K scontata del 35% su Amazon

Dopo aver trattato una promozione di Amazon relativa a un Android TV di un'azienda italiana, torniamo ad approfondire le offerte lanciate dal noto portale e-commerce. Questa volta, però, ci soffermiamo su una stampante 3D, dato che c'è uno sconto lampo sulla Anycubic Photon Mono 2K.

Più precisamente, il prodotto viene venduto a 195,49 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Stando a quanto si può leggere nella versione nostrana del portale ufficiale della società di Andy Jassy, generalmente il costo della stampante ammonterebbe a 299,99 euro. In parole povere, si tratta di uno sconto del 35%, dunque l'utente può potenzialmente risparmiare 104,50 euro. Insomma, può trattarsi di un'occasione niente male, soprattutto per coloro che stavano tenendo d'occhio questo modello.

In ogni caso, utilizzando tool esterni siamo venuti a conoscenza del fatto che altre volte in passato, a quanto pare a partire da luglio 2021, erano state lanciate offerte lampo di questo tipo. Tuttavia, chi si è perso le precedenti occasioni potrebbe trovare pane per i propri denti. Per il resto, dato che si tratta di una promozione lampo, ricordiamo che quest'ultima rimarrà attiva per un tempo limitato in seguito alla pubblicazione di questa notizia (anche in base alla richiesta da parte degli utenti).

Per il resto, per i meno esperti, quella messa in offerta da Amazon è una stampante 3D a resina. Se volete approfondire questo mondo, non possiamo che rimandarvi al nostro approfondimento dedicato alle migliori stampanti 3D sotto i 200 euro, in cui abbiamo analizzato il mercato e le principali alternative disponibili.