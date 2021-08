Stampante 3D Creality Ender 3 Pro in offerta al 20% in meno su Amazon

Dopo aver trattato l'offerta legata al modello ELEGOO 3D Mars Pro, torniamo a dare un'occhiata alle promozioni disponibili su Amazon in merito alle stampanti 3D.

Più precisamente, questa volta ci concentriamo sul modello Creality Ender 3 Pro, che viene venduto a 180,80 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Stando a quanto si può leggere sulla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, generalmente il prezzo della stampante 3D sarebbe pari a 226 euro. Questo significa che si tratta di uno sconto del 20%, ovvero di 45,20 euro.

Potrebbe dunque trattarsi di una buona occasione per chi vuole iniziare ad approfondire il mondo della stampa 3D senza spendere troppo. Tra l'altro, al contrario del kit ancora più economico che abbiamo provato, il produttore in questo caso promette tempi rapidi in termini di configurazione. Più precisamente, stando alle stime, in 30 minuti l'utente dovrebbe riuscire ad assemblare questa stampante 3D (la difficoltà viene paragonata a quella di "un semplice mobile").

Per il resto, sulla stessa pagina Amazon dedicata al prodotto si legge che si tratta di una stampante 3D adatta anche ai principianti, ovvero a coloro che vogliono imparare qualcosa di nuovo in questo periodo estivo. D'altronde, la stampa 3D richiede tempo e alcune persone potrebbero dunque pensare di "sfruttare" queste settimane per approfondire il tutto.