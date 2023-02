La stampante 3D a resina più piccola del mondo è alta quanto un fiammifero

In un mercato in continua espansione, le stampanti 3D hanno puntato in più direzioni andando ad abbracciare sia il segmento delle compatte che quello delle macchine a volume di stampa quanto più ampio possibile, come raccontato nella recensione della Photon M3 Plus.

Se vogliamo trovare l'esatto opposto di macchine ad ampio formato, verrà in nostro aiuto lo youtuber My N Mi, che ha creato una stampante 3D a resina tanto piccola da essere più bassa di una moneta, per l'esattezza alta circa 1,7 cm.

Nonostante ciò, nel video che troverete in calce viene mostrata in ogni dettaglio e a quanto pare risulta anche completamente funzionale sia nelle operazioni meccaniche che di stampa.

Ovviamente è difficile trovare applicazioni migliori di un esercizio di stile, soprattutto in virtù del suo piatto di stampa forse eccessivamente ridotto. A ogni modo, l'approccio dello youtuber è stato molto interessante, sfruttando come alimentazione un singolo cavo USB.

Molto particolare la serie di Benchy stampata dall'utente, tanto piccole da riuscire a mantenersi in equilibrio su un fiammifero.

Di certo, un progetto affascinante che va ad aggiungersi a un segmento in cui la creatività è sempre stata al primo posto, come dimostra anche questo incredibile tavolo da gioco stampato in 3D e che ha fatto letteralmente il botto su Kickstarter.