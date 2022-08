Stampante portatile Xiaomi in sconto del 28% da Unieuro

Dopo aver trattato le promozioni di Unieuro su prodotti Apple, torniamo ad approfondire su queste pagine le offerte avviate dalla popolare catena in ambito tech. Tra queste, si fa notare uno sconto relativo a una stampante portatile di Xiaomi, che potrebbe risultare interessante da utilizzare in questo periodo estivo.

Più precisamente, Xiaomi Mi Pocket Photo Printer adesso viene venduta a un costo di 49,98 euro sul sito Web di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, generalmente il prezzo del prodotto sarebbe pari a 69,99 euro, dunque c'è uno sconto del 28%. In parole povere, un rapido calcolo porta a comprendere che è possibile risparmiare 20,01 euro.

Potrebbe insomma trattarsi di un'occasione niente male per fare proprio il prodotto. La stampante coinvolta consente di ottenere foto adesive da 3 pollici senza inchiostro. Si tratta poi di un prodotto smart, in pure stile Xiaomi, dato che supporta connessioni simultanee tramite Bluetooth e permette di realizzare collage fotografici, nonché di ottenere, ad esempio, "foto con audio AR" (nel senso che scansionando la foto tramite l'app Xiaomi Home si può sentire un audio registrato in precedenza).

Dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che il prodotto verrebbe proposto a 49,99 euro sul portale di MediaWorld, nonché che anche su Amazon il prezzo è di 49,98 euro. Sul portale ufficiale di Xiaomi, invece, il costo è di 57,37 euro.