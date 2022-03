Altro che stampanti 3D: Cana One stampa i vostri drink preferiti a livello molecolare

A gennaio vi abbiamo spiegato come stampare in 3D spendendo poco, ma di fronte alla costante evoluzione del mercato le informazioni che vi abbiamo dato finora sono diventate chiaramente obsolete: ora, infatti, potete stampare a livello molecolare il vostro drink preferito, al pari di veri e propri barman 2.0, grazie a Cana.

Cana è infatti una compagnia americana che ha rivelato nelle scorse ore la prima "stampante molecolare di bevande" al mondo, dal nome decisamente poco innovativo di Cana One. L'idea dietro la stampante è che sia possibile comprare una singola "cartuccia" di aromi e, partire da quest'ultima, utilizzare la macchina per ottenere migliaia di bevande diverse, inclusi succhi, caffè, bevande per sportivi, soft drink, cocktail e persino vini.

Evidentemente Cana ha un vero e proprio amore per i cocktail, non solo perché la scelta di realizzare un prodotto simile deve essere stata presa dopo un paio di drink di troppo, ma anche perché Cana One non è pensata per i bar, ma per le famiglie, dove l'azienda si aspetta che la "stampante" venga utilizzata al pari della macchina per il caffè o dello spremiagrumi.

Cana One permette anche di personalizzare i livelli di alcol, caffeina e zucchero, selezionando poi un drink tra una vastissima gamma di possibilità, comprese alcune brandizzate e che seguono alla lettera le ricette di grandi aziende sparse in tutto il mondo, le quali hanno collaborato con Cana al progetto della stampante molecolare di bevande.

Cana spiega che un team di scienziati ha speso ben tre anni a studiare la composizione molecolare dei drink, isolando i composti che si trovano dietro l'aroma di ciascuno e permettendo a Cana One di ricrearli a livello molecolare per produrre un'enorme quantità di drink diversi tra loro. Inoltre, il device utilizza una "nuova tecnologia per dispensare microfluidi liquidi" che mima i movimenti di un barman professionista.

L'azienda ha anche spiegato che circa il 90% delle bevande sono in realtà acqua con l'aggiunta di aromi e alcol, dunque nulla di troppo difficile da replicare in casa. Per di più, utilizzando Cana One potrete abbattere le emissioni di inquinamento dovute alla produzione al trasporto dei drink e delle bevande gassate.

Infine, Cana One ha un business model decisamente atipico: dopo aver pagato la "stampante", infatti, sarà direttamente Cana a rimpiazzare gratuitamente le cartucce ogni volta che si esauriranno. Tuttavia, ogni volta che vorrete realizzare un drink in casa dovrete pagare all'azienda una cifra compresa tra i 29 centesimi e i 3 Dollari. Se il dispositivo vi intriga, potete preordinarlo dal sito web di Cana.