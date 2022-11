Stampanti 3D, sconti fino a 120 euro sulle stampanti 3D FDM Anycubic

Dopo il reveal di Anycubic Kobra Go e Neo, Anycubic torna sotto i riflettori per un'interessante promozione su una vasta selezione delle sue stampanti 3D FDM della stessa famiglia Kobra del 2022 su Amazon Italia.

Proprio le nuove Kobra Go e Neo sono tra le "fortunate" a ricevere uno sconto sul già ottimo prezzo di partenza. Per esempio, sulla Anycubic Kobra Go che parte da 279,99 euro, è attualmente disponibile un coupon da ben 40 euro che porta il prezzo finale a soli 239,99 euro.

La più avanzata Anycubic Kobra Neo, a sua volta, può essere acquistata con un coupon da 50 euro da attivare nella pagina. Il suo prezzo passa dai 329,99 euro di listino agli attuali 279,99 euro, per un prodotto decisamente interessante a livello anche funzionale.

Ultima, ma non per importanza, una nostra vecchia conoscenza. Ne abbiamo parlato nella nostra recensione della Anycubic Kobra Plus, una stampante ad ampio formato che unisce tutte le qualità della serie Kobra a un generoso piatto in vetro borosilicato da 300 x 300 mm per un'altezza di 350 mm.

La Kobra Plus, il cui prezzo di partenza sarebbe di 599,99 euro, può essere abbassato grazie a un coupon da ben 120 euro, arrivando alla cifra finale di appena 479,99 euro.