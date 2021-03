Stampanti 3D alle Unità spinali italiane: la svolta per il personale sanitario

Mettere la tecnologia al servizio di che ne ha più bisogno è un'ideologia nobile, con cui la comunità non-profit "Hackability" si rispecchia pienamente: grazie all'aiuto della Fondazione CTR, i due enti invieranno stampanti 3D alle Unità Spinali di Italia per migliorare la vita di chi ha subìto lesioni al midollo spinale.

Il progetto è stato nominato "Tech 4 Inclusion" ed è partito ufficialmente lo scorso 9 marzo: grazie a questa iniziativa il personale sanitario addetto ad alcune Unità Spinali più importanti di Italia (Alessandria, Torino e Novara, per ora) riceverà alcuni kit di stampanti 3D specializzate, per far sì che si possano stampare e produrre oggetti e materiali appositamente ideati per le persone più bisognose.

È la prima volta che in Italia il personale sanitario addetto ha la possibilità di realizzare oggetti come forchette, contenitori, spazzole, oggetti per la cura personale e molti altri per le esigenze delle persone con lesioni al midollo spinale, il tutto partendo da un disegno digitale. Il lavoro prima di adesso era eseguito a mano su speciali termoplastiche, ed era un processo molto lungo e dispendioso. Con le stampanti 3D si potrà migliorare di molto la produttività e persino l'ergonomia di questi oggetti.

Si eseguiranno prima di tutto delle sessioni di training ed esercitazioni pratiche, tenute e organizzate dai volontari della non profit - per la maggior parte giovani studenti e studentesse del Politecnico di Torino. Insegneranno alle persone coinvolte a immaginare, progettare e disegnare nuovi oggetti, nonché a trasformare in file digitali gli oggetti già in uso. Ci saranno vere e proprie lezioni di modellazione 3D, disegno tecnico vettoriale, fabbricazione digitale e anche approfondimenti sull'uso dei software specializzati.

Il workshop coinvolgerà circa 50 terapisti e gli incontri avverranno sia online, sia in presenza e dureranno da marzo a luglio. Saranno realizzati dodici tutorial rivolti al mondo della disabilità e il tutto verrà salvato in cloud per permettere l'accesso al materiale a quante più persone possibili.

Tra un anno Hackability punta a rilasciare una stampante 3D accessibile direttamente dalle persone con disabilità, istruendo anche loro con corsi appositi per la creazione di oggetti per migliorare la loro autonomia nella vita quotidiana e nei percorsi di riabilitazione.

Le stampanti in 3D si son fatte ormai artefici di piccoli-grandi miracoli, e ne è un esempio il quartiere di San Francisco interamente "stampato".